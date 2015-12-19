معسكر عمل بمدرسة البنات الكهربية الصناعية بالإسماعيلية

نظمت مدرسة البنات الكهربية الصناعية بالإسماعيلية معسكر عمل شارك فيه 30 طالبة من الصفوف الثلاثة، قمن بحملة نظافة وتجميل داخل المدرسة بمشاركة الأخصائيات الاجتماعيات بالمدرسة.

وقال حاتم حسين مدير المدرسة أن المعسكر يقام مرتين خلال العام الدراسى ويهدف إلى ربط الطالبات بالمدرسة وتنمية الاتجاهات الايجابية فى العملية التعليمية، مشيرا إلى أن اليوم بدأ بطابور الصباح، ثم إذاعة مدرسية، ومن المقرر أن يتم صرف وجبة غداء للطالبات والمشرفين.

وأضاف مدير المدرسة أنه ستقام غدا الأحد احتفالية لتكريم الطالبات الأوائل العام الماضى إلى جانب عدد من العاملين المحالين إلى المعاش أيضا، وذلك السادسة مساء بالمدرسة تحت رعاية المهندس سرور إبراهيم سرور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



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