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الإفراج عن 25 محتجز أمنيا من أبناء "شمال سيناء"

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الإفراج عن 25 محتجز أمنيا من أبناء "شمال سيناء" الإفراج عن 25 محتجز أمنيا من أبناء "شمال سيناء"
قال الشيخ عارف أبو عكر، أحد مشايخ شمال سيناء، إنه تم اليوم الإفراج عن 25 محتجزا أمنيا، من أبناء شمال سيناء، وخرجوا من أماكن احتجازهم بالإسماعيلية، بعد أن تم التأكد من عدم ضلوعهم فى أعمال عنف.

وأشار الشيخ عارف، إلى أنه وعدد من زملائه الرموز القبلية قدموا التماسات للقيادات الأمنية بأسماء أشخاص محتجزين أمنيا وهم غير ضالعين فى أعمال عنف، ولاتوجه لهم اتهامات محددة، وبعد التأكد من ذلك تم الإفراج عن 82 قبل يومين واليوم الدفعة الثانية 25، وجار الإفراج عن دفعة أخرى ستعلن خلال أيام.
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