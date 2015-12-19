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بالصور..رئيس مدينة طنطا ونائب برلمانى يتابعان أعمال التطوير بقرية محلة منوف

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بالصور..رئيس مدينة طنطا ونائب برلمانى يتابعان أعمال التطوير بقرية محلة منوف بالصور..رئيس مدينة طنطا ونائب برلمانى يتابعان أعمال التطوير بقرية محلة منوف
تابع المهندس أشرف فرج الله رئيس مركز ومدينة طنطا فى محافظة الغربية بالإنابة يرافقه المهندس على عز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا وجمال السيد رئيس الوحدة المحلية بقرية محلة منوف دائرة المركز أعمال تطوير بقرية محلة منوف دائرة المركز بحضور عدد من شباب ائتلاف قرى شونى ودفرة واتحاد شباب محلة منوف.

وخلال الجولة قام جهاز النظافة بمجلس مدينة طنطا برفع القمامة والمخلفات وتشجير الشوارع واستمع رئيس المدينة والنائب البرلمانى إلى مشاكل القرية ووعدوا برفعها للمسئولين للعمل على حلها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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