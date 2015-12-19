جفاف الفم والعينين والمهبل من أعراض الإصابة بمرض شوغرن

شوغرن من الأمراض الروماتيزمية التى تؤثر على الفم والعينين، وقد تتسبب فى جفافهما ويؤثر على أجهزة الجسم.

ومن جانبه يقول الدكتور عادل محمود أستاذ ورئيس قسم الأمراض الروماتيزمية بجامعة عين شمس إن مرض أو متلازمة شوغرن يعد مرضا روماتيزميا مزمنا يؤثر على أجهزة الجسم المختلفة فيصيب الغدد اللعابية والدمعية والمخاطية فى الجسم مما يؤدى إلى جفاف فى الفم والعينين، ويمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم متضمنا المفاصل والعضلات والعديد من انسجة الجسم الأخرى.

وأضاف أن المرض يسمى بهذا الاسم نسبة إلى طبيب العيون السويدي، الدّكتور هنريك شوغرن الذى أول من وصف هذه الحالة فى عام 1933 عندما كان يعالج مجموعة من النساء كن يشتكين من الم فى المفاصل المصحوبة بجفاف بالعيون والفم. ومرض متلازمة شوغرن ينتج بسبب خلل فى الجهاز المناعى.

ويصيب مرض شوغرن النساء أكثر بتسعة أضعاف من إصابته للرجال ويظهر عادة بعد سن الخمسين، وتختلف أعراض المرض من شخص لأخر، والأعراض المبكرة للمرض هى تشقق بالشفتين وجفاف فى الفم ّ والعين وتحدث هذه الأعراض ببطء شديد.

أما بالنسبة لجفاف العين قد يجعل المريض يشعر وكأن فى عينة جسم غريب مما تجعل المريض كثير الحكة لعينة وتصبح العين محمرة وقد يؤدى إلى ضعف فى حدة الإبصار.

كما يشعر المريض بجفاّ شديد فى فمه مما يجعل من الصعوبة التكلم بصوت عالٍ أو الكلام لفترات طويلة، ويضطر المريض إلى تناول الماء بشكل متكرر وبكميات كبيرة كى يبل فمه، ويشعر أيضا بصعوبة فى البلع والمضغ وخاصة أثناء أكل قطع الخبز أو لبسكويت الجافة، وقد يحتاج إلى الماء لكى يستطيع أن يبلع الطعام.

ويشكو المريض ايضا من تورم فى الغدد اللّعابية التى تتواجد أسفل الأذن ومع طول المدة وقلة العاب فى الفم تصبح الأسنان معرضة للتسويس أكثر. وقد تشتكى المريضات بهذا المرض بإحساس جفاف بالمهبل فتجد المريضة صعوبة وألم أثناء الجماع نتيجة الجفاف وتأثير المرض على الغدد المخاطية فى المنطقة التناسلية.

ولهذا فمن المهم تنبيه المريضات بأن هذا الجفاف عملية فيسيلوجية بسبب المرض وليس فشلا فى العلاقة العاطفية مع الزوج. وغالبا ما يتسبب الجفاف بارتفاع فى نسب الإصابة بالالتهابات المهبلية والتناسلية.

ويمكن أن يوثر المرض على المفاصل فيتسبب فى التهابها الذى ينتج عنه الألم، التّيبس وتورم بها والمفاصل التى تتأثر عادة بالمرض هى المفاصل الصغيرة، مثل أصابع اليد، أصابع القدم، المعصم والكاحل. يمكن أن يشتكى بعض المرضى من تغير لون أطرافهم بعد التعرض للبرودة (ظاهرة رينود).