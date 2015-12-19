الكاكاو يساعد فى علاج الفشل الكلوى ويحسن وظائف الأوعية الدموية

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث افادت أن الكاكاو فعال فى علاج المرضى الذين يعانون من الفشل الكلوى إضافة إلى أنه يحسن وظائف الأوعية الدموية، وفقا لبحث نشر مؤخراً فى مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض الكلى.

وأوضح الباحثون أن الكاكاو يحتوى على مادة الفلافانول التى تساعد فى تعزيز صحة القلب ووظائف الكلى، وهذا بدوره يقلل فرص حدوث الفشل الكلوى.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوى لديهم فرصة كبيرة للإصابة بأمراض القلب وهم أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب أكثر من أى سبب آخر، لافتين إلى أن القلب والكلى من الأجهزة الرئيسية فى الجسم، فإذا توقف أى جهاز منهما سوف يتأثر الآخر.

وقد ثبت أن مادة الفلافانول الموجودة فى الكاكاو يحسن وظيفة الأوعية الدموية فى الأفراد الذين يعانون من فشل وظائف الكلى، ووفقاً لتقرير من جامعة تافتس فى مدفورد، وجد العلماء أن الفلافانول يؤثر بشكل إيجابى على الدورة الدموية ويساعد على الحفاظ على مرونة الشرايين مما يساهم فى تدفق الدم بصورة طبيعية.

وينصح الباحثون بتناول 900 مجم يومياً من الكاكاو، لتحقيق أقصى استفادة للكلى والأوعية الدموية.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، وذلك فى التاسع عشر من شهر ديسمبر الجارى.