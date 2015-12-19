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وزير التموين: إنشاء 36 سلسة تجارية بالمحافظات لطرح السلع بأسعار مخفضة

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أعلن الدكتور خالد حنفى وزير ، أن مجموعة اللولو الهندية الإماراتية لتجارة التجزئة ستنشئ أكثر من 10 فروع للمجموعة فى ، باستثمارات 3 مليارات جنيه، خلال 3 سنوات لتوفير 2500 فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة، حيث تمتلك 118 فرعا لها فى منطقة الشرق الأوسط بحجم عمالة يصل إلى 26 ألف موظف.

اليوم السابع -12 -2015

لفت الوزير إلى أنه تم البدء فى إقامة 36 سلسلة تجارية، وأسواق حديثة بمصر لطرح كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة، وذلك فى عدد كبير من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وغيرها من المحافظات توفر حوالى 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك على أراضى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين الذى ينفذ خطة للتوسع فى إقامة المناطق والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة على مستوى الجمهورية.
>اليوم السابع -12 -2015

وقال وزير التموين إن السلاسل التجارية الجارى إنشاؤها تتضمن 16 سلسلة حديثة منها 6 أسواق حديثة بالقاهرة بمناطق العباسية والتجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر وإقامة 10 أسواق فى المحافظات، وسيتم الانتهاء منهم خلال 24 شهرا، وأن مؤسسة كارفور بدأت فى إقامة 10 أسواق حديثة فى 10محافظات خارج نطاق محافظتى القاهرة والإسكندرية، وذلك فى الوجهين القبلى والبحرى بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية التجارة باستثمارات قدرها 2 مليار جنيه توفر حوالى 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أنه اتفق مع مؤسستى باندا وكارفورعلى قيام الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 43 شركة بتوفير المنتجات والسلع الغذائية التى تحتاجهما المؤسستين لطرحها فى أسواقهما التجارية، وأيضا توفير كافة الخضر والفاكهة الطازجة المعبأة من مركز الفرز والتعبئة التابع للمجمعات الاستهلاكية بسوق العبور وفى مناطق أخرى وطرح هذه السلع بفروعهما بمصر وفى أسواقهما بالخارج.
>اليوم السابع -12 -2015

وأوضح وزير التموين، أن هناك خطة لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية للتوسع فى إقامة المناطق والسلاسل التجارية والسوبر ماركت والمناطق اللوجستية ومنافذ الفرانشايز بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتطوير الأسواق العشوائية وتنمية قطاع التجارة الداخلية، لافتا إلى أن الجهاز يمتلك عدة أراضى فى معظم المحافظات منها الإسماعيلية وأسيوط وسوهاج والغربية وأسوان والبحيرة والمنصورة والمنيا والبحر الأحمر وبنى سويف وغيرها من المحافظات، بالاضافة إلى الأراضى الشاغرة وغير المستغلة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث سيتم إقامة مشروعات استثمارية كبرى عليها ومناطق لوجستية لتوفير الآلاف من فرص العمل ودفع عجلة التنمية وتنشيط الاقتصاد القومى.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

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مصر 365

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