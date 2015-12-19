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موظف يقتل شقيقه رميا بالرصاص بسبب سوء سلوكه وكثرة مشكلاته بالصف

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موظف يقتل شقيقه رميا بالرصاص بسبب سوء سلوكه وكثرة مشكلاته بالصف موظف يقتل شقيقه رميا بالرصاص بسبب سوء سلوكه وكثرة مشكلاته بالصف
أقدم موظف على قتل شقيقه بسبب مشاجراته المتكرره وسوء سلوكه، فأطلق عليه وابلاً من الرصاص أودى بحياته فى الحال بدائرة قسم الصف.

وكشفت تحريات العميد عبد الحكيم سعد مفتش المباحث والعميد محمود شوقى مأمور القسم والمقدم محمد عبد الشكور رئيس المباحث، أن المتهم قتل شقيقه بسبب قيامه بأعمال سرقة ونهب داخل القرية، واختلاقه الكثير من المشكلات للأسرة، وأن شقيقه حاول تأديبه أكثر من مرة على تصرفاته لكن دون جدوى، فقرر التخلص منه نهائياً.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيقات.
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