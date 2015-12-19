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وزير التموين لـ"اليوم السابع": تصدير منتجاتنا للسلاسل التجارية بالخارج

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أكد الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع أصحاب المولات والسلاسل التجارية الكبرى لتصدير منتجات السلع الغذائية المصرية لفروعها فى الخارج إضافة إلى إمداد فروعها فى بمختلف السلع ومنتجات الخضراوات والفاكهة.
>اليوم السابع -12 -2015

وأضاف الدكتور خالد حنفى خلال افتتاحة "هايبر لولو" بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة باستثمارات إماراتية هندية، بحضور الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والسفير الهندى بالقاهرة أن تعمل حاليا على تشجيع الاستثمارات وإنشاء السلاسل التجارية الكبرى لطرح السلع بأسعار مخفضة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- وزير التموين يرفع أحد منتجات الخضراوات ويؤكد: جميع السلع منتج مصرى
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>- وزير التموين: إنشاء 36 سلسة تجارية بالمحافظات لطرح السلع بأسعار مخفضة

- وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان سلسلة تجارية بالقاهرة الجديدة

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مصر 365

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