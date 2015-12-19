وزير التموين لـ"اليوم السابع": تصدير منتجاتنا للسلاسل التجارية بالخارج

أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع أصحاب المولات والسلاسل التجارية الكبرى لتصدير منتجات السلع الغذائية المصرية لفروعها فى الخارج إضافة إلى إمداد فروعها فى مصر بمختلف السلع ومنتجات الخضراوات والفاكهة.

وأضاف الدكتور خالد حنفى خلال افتتاحة "هايبر لولو" بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة باستثمارات إماراتية هندية، بحضور الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة والسفير الهندى بالقاهرة أن الحكومة تعمل حاليا على تشجيع الاستثمارات وإنشاء السلاسل التجارية الكبرى لطرح السلع بأسعار مخفضة.

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