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إخلاء سبيل إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم والانضمام لجماعة إرهابية

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إخلاء سبيل إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم والانضمام لجماعة إرهابية إخلاء سبيل إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم والانضمام لجماعة إرهابية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام لظروفها الصحية.

وكان حرس المحكمة قد أدخل إسراء الطويل لقاعة المداولة لنظر تجديد حبسها من الباب الخلفى لمنع عدسات المصورين من تصويرها.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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مصر 365