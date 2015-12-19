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نيابة الصف تجرى معاينة تصويرية لموقع ذبح فتاة على يد عشيقها بالصف

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نيابة الصف تجرى معاينة تصويرية لموقع ذبح فتاة على يد عشيقها بالصف نيابة الصف تجرى معاينة تصويرية لموقع ذبح فتاة على يد عشيقها بالصف
أجرى المستشار أحمد عثمان، وكيل نيابة الصف، وتحت إشراف المستشار محمد خليل، مدير النيابة معاينة تصويرية للموقع الذى شهد ذبح الفتاة "سمارة" على يد عشيقها "مصطفى.ع" بمنطقة الزراعات بأطفيح بعدما هددته بفضح علاقتهما.

اصطحبت النيابة المتهم إلى موقع الحادث فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، السبت، وأجريت المعاينة التصويرية التى مثل خلالها المتهم تفاصيل جريمته، والتى اتضح من خلالها طعن المتهم للفتاة طعنة نافذة فى البطن ومن ثم ذبحها وألقى بجثتها وفر هاربا.

واستعجلت النيابة تقرير المعمل الجنائى والطب الشرعى حول المواد المتحفظ عليها (ملابس المتهم والسكين التى استخدمت فى الواقع) لمعرفة ما إذا كانت بقعة الدم التى عثر عليها على ملابس الجانى خاصة بالضحية أم لا.

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مصر 365