وزير التموين يفتتح أول أفرع «لولو» الإماراتية بمصر باستثمارات 300 مليون جنيه

افتتح الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد وسفير الهند بالقاهرة أول أفرع سلسلة “لولو” الإماراتية – الهندية بمصر فى القاهرة الجديدة المقام على مساحة تبلغ 20 ألف متر مربع لتقديم منتجات عالية الجودة والقيمة بأسعار تنافسية باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه .

ومن جانبه، كشف يوسف علي ام اي رئيس مجموعة لولو الإماراتية عن أن الشركة تستهدف استثمار 3 مليارات جنيه بالسوق المصري خلال عامين وافتتاح 10 فروع فى مختلف محافظات مصر، توفر 10 آلاف فرصة عمل للمصريين.

وقال إن الشركة تقوم بتوريد منتجات مصرية إلى فروعها بالخارج تصل إلى 50 مليون جنيه من الفواكه والخضروات واللحوم والجبن وتستهدف زيادتها إلى 150 مليون جنيه مصري خلال الفترة القادمة .

وتابع”نحن نعتبر مصر سوقا مهما جدا بالنسبة لنا، وخبرتنا لأكثر من أربعة عقود من النجاح والإنجاز والتميز فى قطاع تجارة التجزئة ستساعدنا على أن تصبح متاجرنا للتجزئة الأكثر شعبية فى المنطقة”، وأضاف”نسعى إلى جلب تجربة مراكز التسوق على مستوى عالمي عبر المحاولة بتقريبها إليهم فى مواقع مختلفة هامة”.

ونوه يوسف بأن الهايبر ماركت سيتيح تقديم فرصة للمجتمع المحلي وتشجيع القطاع الزراعي المصري عن طريق الشراء وتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي بتصديره إلى فرعنا فى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى.

وأردف “لدينا خطة طموحة لاستيعاب الشباب وتوليد المزيد من فرص العمل لهم فى المستقبل، منوها بأنه فى الوقت الراهن يعمل أكثر من 3000 مصري فى متاجرنا فى بلدان أخرى” .

وأوضح أن مصر قامت بجذب الكثير من الاستثمارات وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي فى مختلف القطاعات بما فى ذلك البنية التحتية والطاقة والتجزئة فى أعقاب مؤتمر الاسثتمار الذى عقد فى شرم الشيخ مارس الماضي، وأضاف “ينظر إلى مصر كسوق للشركات الإماراتية حيث أن نحو 600 شركة تعمل الآن هناك”.