صور| أبرز الأحداث خلال الأسبوع الماضي التي أحدثت جدلًا واسعًا

ترجمة – محمد سويلم

نشرت وكالة «sputink roussia» مجموعة من الصور المميزة لأشهر الصور التى لاقت إعجاب مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي وأحدثت جدلًا كبيرًَا، والتى تتنوع بين الطريفة والغريبة ونستعرضها لكم بالصور..

«دونالد ترامب المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية»

جاءت دعوته إلى منع المسلمين من دخول أمريكا، وتمسكه بدعوته، وإصراره على مواقفه تجاه المسلمين رغم الانتقادات التي أثارت تصريحاته ، ليصبح محل جدل كبيرًا في مختلفف أنحاء العالم .

«التدريبات الشتوية للجيش الصيني»

جنود من الجيش الشعبي لتحرير الصين رمي الثلوج على بعضهم البعض خلال تدريبات الشتوية قرب حدود الصين مع روسيا في خيخه بمقاطعة هيلونغجيانغ .

«قنابل غاز مسيل للدموع داخل البرلمان في كوسوفو»

في محاولة لإيقاف تشريع يخص الأقلية الصربية في كوسوفو، أطلقت المعارضة في كوسوفو، قنابل غاز مسيل للدموع داخل البرلمان ما أدى لمنعهم من دخول القاعة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، جاءت الواقعة بعد أيام من اعتقال زعيم المعارضة و86 متظاهرا بسبب تصرفات لجأوا إليها في الشهور الماضية.

«الأطفال يذهبون إلى المدرسة بسوريا»

الأطفال يذهبون إلى المدرسة في مخيم للاجئين في محافظة القنيطرة بسوريا .

«قفز السباحين هربًا من الحرارة»

هربًا من الحرارة في هينلي بيتش قفز السباحون غرب أديلايد

«مصور ينظر ليلاً إلى السماء ويظهر مظاهر النيزك»

مصور ينظر إلى السماء ليلا ويبين مظاهر النيزك السنوي على إيلفا هيل في شمال إيطاليا

«إطلاق مدفع رشاش من لجان المقاومة الشعبية اليمنية»

رجال القبائل اليمنيين من لجان المقاومة الشعبية، أثناء إطلاق مدفع رشاش في مجال سروة ، نحو 105 ميلًا الى الشرق من العاصمة صنعاء .

«ميركل وهدية الذئب»

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل حاصل على الذئب لعبة حصلت كهدية خلال مؤتمر الحزب من الحزب المسيحي الديمقراطي ( CDU ) في كارلسروه بألمانيا.

«بوتين وكيري»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، ووزير الخارجية الامريكية جون كيري خلال لقاء في الكرملين .

«اشتباك مع الشرطة الكردية»

محتجون أكراد يشتبكون مع الشرطة التركية في وسط مدينة ديار بكر خلال تظاهرة ضد حظر التجول الأخيرة المفروضة على المدن الكردية .