جاري نيفيل: لن أضم لاعبين جدد لفالنسيا إلا في حالة واحدة

(إفي): قال المدير الفني الإنجليزي لفالنسيا الإسباني، جاري نيفيل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غد السبت أمام خيتافي في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني، إن النادي لن يتعاقد مع أي لاعب دون موافقته، مؤكدا في الوقت ذاته أن ثلاثي فريق الرديف دياللو وزاهيبو وفيالبا سيكون لهم دور مع الفريق الأول لـ"الخفافيش" خلال الفترة المقبلة.

وأعلن نيفيل في تصريحاته "لن يتم التعاقد مع أي لاعب جديد خلال الخمسة أو ستة أشهر المقبلة دون موافقتي. أنا المسؤول الأول عن الفريق وأعلم الظروف التي توليت فيها منصبي

وعلي أن أدري جيدا ما يمتلكه النادي من لاعبين قبل التحدث عن التعاقدات الجديدة".

وواصل المدرب الشاب الحديث في ذات الصدد "من الصعب التعاقد مع لاعبين جيدين خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة. يجب علي التركيز في الوقت الحالي مع اللاعبين المتواجدين سواء الجاهزين منهم أو حتى العائدين لتوهم من إصابة".

وشدد نيفيل في الوقت ذاته إلى أنه لا يعجبه الاتجاه السائد في الوقت الحالي للحديث فقط عن استقدام لاعبين جدد "هناك هوس شديد بالتعاقد مع لاعبين جدد. وهذا أمر لا يعجبني على الإطلاق. ليس فقط في فالنسيا. من الممكن أن يكون الأمر ذاته في البريميير ليج أو البوندسليجا. من الممكن أن تكون التعاقدات مفيدة وضارة في الوقت ذاته".

وعلى الرغم من هذا، لم يستبعد الإنجليزي التحرك خلال سوق الانتقالات إذا ما استدعت الحاجة "سيكون أمرا جيدا في حالة وجود لاعب يمثل إضافة جديدة للفريق، ولكن الهوس بالتعاقد مع لاعبين جدد أمر لا يعجبني".

واعترف المدرب، البالغ من العمر 40 عاما، أن ثلاثي فريق الشباب بالنادي، ويلفريد زاهيبو وإبراهيم دياللو وفران فيالبا سينضمون للفريق الأول "سأكون واضحا. لقد تحدثت معهم ومع أليكسانكو ومع مدربين آخرين بالنادي وقررت انضمام هؤلاء اللاعبين معي في الأسابيع المقبلة".

وواصل الحديث حول نفس النقطة "يجب علينا التأكد من أنهم سيتعلمون، وأنهم لن يتراجعوا للخلف. إذا ما كان بإمكانهم المشاركة في مباراة الغد، سينضموا للقائمة، وإن لم يكن، فسينضموا بالتأكيد في المباريات المقبلة. أريد أن أمنحهم بعض الدقائق للعب".

ووجه نيفيل رسالة في ختام تصريحاته للجماهير بالتفاؤل حول مستقبل الفريق في الفترة المقبلة لأن القائمة تضم لاعبين شباب ذات قدرات كبيرة "يالها من فرصة عظيمة! إنه لأمر رائع للنادي وللجماهير أن ترى فريق شاب ومتعطش سيكون له شأن كبير في إسبانيا وأوروبا".

ومع نهاية الشهر الماضي، أعلن نادي فالنسيا تعاقده مع جاري نيفيل لتدريب فريقه الأول حتى 30 يونيو 2016.

وخاض نيفيل أول مباراة له مع "الخفافيش" في الليجا في الجولة الماضية أمام إيبار وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويستقبل فالنسيا غدا السبت خيتافي على ملعب "مستايا" ضمن الجولة الـ16 للدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا"، حيث يحتل الأول المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بينما يحتل الأخير المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.