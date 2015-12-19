النظام السورى يخسر مجددا السيطرة على تلة استراتيجية فى اللاذقية

>استعاد معارضون مسلحون مجددا السيطرة على جبل النوبة الإستراتيجى المشرف على طريق فى محافظة اللاذقية الساحلية بعد يومين على خسارتها لصالح القوات النظامية السورية، على ما أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان السبت.

واكد مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "تمكنت الفصائل الإسلامية والمقاتلة وجبهة النصرة (تنظيم القاعدة فى بلاد الشام) والحزب الإسلامى التركستانى من استعادة السيطرة على جبل النوبة الإستراتيجى بشكل كامل، بعد منتصف ليل الجمعة السبت عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام وحزب الله اللبنانى ومسلحين من جنسيات سورية وغير سورية".

وأضاف أن المواجهات أدت إلى "مقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها" وعناصر من الفصائل المسلحة المعارضة.

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