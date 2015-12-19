طيران التحالف يدمر آليات تابعة للحوثيين وقوات صالح بمحافظة ذمار

>شن طيران التحالف العربى بقيادة السعودية ، اليوم السبت، عدة غارات جوية استهدفت آليات تابعة للحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الغارات استهدفت الآليات العسكرية فى منطقة "حورور"، شرق ذمار، وأسفرت عن تدميرها بالكامل.

وبحسب المصادر، فإن من بين تلك الآليات عربة عسكرية تحمل "رشاش مضاد للطيران"، يأتى هذا فى الوقت الذى اعترضت فيه المنظومة الدفاعية للتحالف العربى فى محافظة مأرب، صاروخاً باليستياً نوع "توشكا" اطلقه الحوثيون باتجاه المحافظة.

يذكر أن المقاومة الشعبية والجيش الوطنى استعادا، فى اليومين الماضيين، السيطرة على عدة مناطق فى محافظة مأرب كانت خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح.

وتختص سلطات الولايات الألمانية بالبت فى إعفاء سجناء من قضاء أيام من مدة عقوبتهم بمناسبة أعياد الميلاد، وهؤلاء السجناء المعنيون بهذا الإجراء هم الأشخاص الذين تنتهى مدة عقوبتهم فى الفترة بين نوفمبر حتى مطلع يناير.

ولا يسرى هذا الإجراء بصورة عامة على السجناء المدانين بجرائم عنف أو اغتصاب فى ولاية مثل برلين وكذلك الحال تقريبا فى ولايات أخرى.

كانت ولاية بادن فورتمبرج توقعت فى نوفمبر الماضى أن يبلغ عدد السجناء المستفيدين من قرارات العفو عدة مئات لكن لم يتم الإعلان بعد عن عددهم على نحو الدقة، واشارت تقديرات سلطات ولاية راينلاند بفالتس إلى أن عدد السجناء الذين سيتم العفو عنهم يبلغ نحو 100 شخص، وهو نفس العدد الذى كان فى العام الماضي.

ووفقا للأعداد التى توافرت لدى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن عدد السجناء المستفيدين من قرارات العفو فى أغلب الولايات يبلغ نحو بضع عشرات فى كل ولاية.

يذكر أن العفو عن سجناء بمناسبة أعياد الميلاد بمعناه الدقيق غير موجود فى ولايتى بافاريا وسكسونيا لكن الولاية الأخيرة ترى إمكانية إطلاق سراح سجناء قبل أعياد الميلاد، وهم السجناء الذين تنتهى مدة عقوبتهم فى الفترة بين نهاية عام وبداية آخر.

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