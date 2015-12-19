التصديري للصناعات الهندسية يوقع برتوكول تعاون مع شباب الأعمال للتدريب والتشغيل

وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والجمعية المصرية لشباب الأعمال، برتوكول تعاون مشترك؛ يهدف إلى رفع قدرات وكفاءة العمالة في قطاع التصدير والتسويق الخارجى بالصناعات المصرية الغير البترولية، وخاصةً الصناعات الهندسية.

كما يهدف البرتوكول، إلى الاستفادة من أعضاء الجمعية، ومساعدة خريجين مشروع التدريب فى التوظيف لدى الشركات المسجلة لديها و المساهمة فى تشغيل العمالة الجديدة المدربة؛ بغرض سد الفجوة بين سوق العمل، والعمالة الحالية، والنهوض بأرقام الصادرات المصرية، وخاصة أن منظومة التصدير تعتمد على مهارات خاصة سيهدف المشروع على تنميتها.

وقال المجلس، في بيان له اليوم، إن البرتوكول يهدف أيضًا إلى تصميم الخطة الترويجية للاتفاقية بالمشاركة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الترويجية للإعلان عن مشروع التدريب، وإمداد الطرف الثانى بقائمة الخريجين من مشروع التدريب من العمالة الجديدة ومؤهلاتهم وبيانات التواصل معهم للعمل على توظيفهم بالشركات المسجلة لشباب الأعمال، وعمل تقييم ومتابعة آليات التنفيذ الجزء الخاص بالاتفاق بالمشاركة مع الطرف الثانى.

وأشار البيان، إلى أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال ستقوم بإمداد المجلس باحتياجات القطاع الصناعى من العمالة الجديدة من خلال شركات أعضاء الجمعية، والعمل على الترويج لمشروع التدريب.