تأجيل محاكمة 48 متهما بقتل الصحفية ميادة أشرف وآخرين لـ 19 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة 48 متهما من لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، في قضية “أحداث عين شمس” والتي أسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والمواطنة ماري جورج والطفل شريف عبد الرؤوف لجلسة 19 يناير لاحضار المتهمين من محبسهم وللقرار السابق مع استمرار حبس المتهمين

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصرعثمان وحسن السايس

افادت المحكمة في مستهل الجلسة أنه ورد إليها كتاب من ادارة الترحيلات وامن المحاكم ومزيل بتوقيع مدير ادارة الترحيلات وامن المحاكم يتضمن انه تعذر عرض 36 متهما بالقضية وذلك لظروف ودواعي امنية

اسندت النيابة للمتهمين ارتكابهم لجرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة ، والقتل والعمد والشروع فيه،وتنظيم تجمهر بمنطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 ، وإطلاق الأعيرة النارية صوب المواطنين والإعلاميين الرافضين لتجمهرهم، وقوات الشرطة. حيث أطلق أحدهم (المتهمين) عيارا ناريا صوب الصحفية ميادة أشرف أثناء قيامها بتصوير أفعالهم الإجرامية، فأصابتها في رأسها، مما ادي إلى مصرعها ، كما أطلق متهم آخر عيارا ناريا صوب المواطنين فأصاب الطفل شريف عبد الرؤوف في رأسه مما أودى بحياته

> وأحاط بعض المتهمين بسيارة المواطنة ماري سامح جورج، متكالبين عليها، ووالوا الاعتداء عليها ثم أطلق أحدهم عيارا ناريا أصاب المجني عليها ، فأرداها قتيلة، وأضرموا النيران في سيارتها عقب ذلك، فضلا عن شروعهم في قتل مواطنين آخرين