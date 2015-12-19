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وصول 288 سائحا من مختلف الجنسيات لميناء الغردقة البحري

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وصول 288 سائحا من مختلف الجنسيات لميناء الغردقة البحري وصول 288 سائحا من مختلف الجنسيات لميناء الغردقة البحري

ميناء الغردقة البحري

استقبل ميناء الغردقة، صباح اليوم، السفينة السياحية “هامبورج” وعلى متنها 288 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من ميناء بورسعيد و ذلك لزيارة معالم البحر الاحمر و ممارسة الرياضات المائية و التمتع بالشتاء الدافئ .

و قد أكد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء لسرعة انهاء الاجراءات و تقديم التسهيلات اللازمة حيث تم انهاء اجراءات الجوازات على متن السفينة و تم استقبالهم بصالات الوصول لانهاء كافة اجراءات التفتيش و الجمارك بتواجد مندوبين من الجهات المسئولة لانهاء الاجراءات دفعة واحدة .

كما تم توفير باصات مكيفة لنقل السياح من الميناء للقيام بجولتهم برفقة شرطة السياحة .

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