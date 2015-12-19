وصول 288 سائحا من مختلف الجنسيات لميناء الغردقة البحري

استقبل ميناء الغردقة، صباح اليوم، السفينة السياحية “هامبورج” وعلى متنها 288 سائح من مختلف الجنسيات قادمة من ميناء بورسعيد و ذلك لزيارة معالم البحر الاحمر و ممارسة الرياضات المائية و التمتع بالشتاء الدافئ .

و قد أكد اللواء مهندس هشام ابو سنه رئيس هيئة موانى البحر الاحمر على مدير الميناء بضرورة التنسيق مع الجهات العاملة بالميناء لسرعة انهاء الاجراءات و تقديم التسهيلات اللازمة حيث تم انهاء اجراءات الجوازات على متن السفينة و تم استقبالهم بصالات الوصول لانهاء كافة اجراءات التفتيش و الجمارك بتواجد مندوبين من الجهات المسئولة لانهاء الاجراءات دفعة واحدة .

كما تم توفير باصات مكيفة لنقل السياح من الميناء للقيام بجولتهم برفقة شرطة السياحة .