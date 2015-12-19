للمرة الأولى.. وزير الدفاع الأمريكي يتفقد حاملة الطائرات الفرنسية «شارل دى جول»

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أن وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر، تفقد اليوم السبت، حاملة الطائرات الفرنسية “شارل دى جول” المتواجدة بمنطقة الخليج، في زيارة هي الأولى من نوعها.

وذكرت الوزارة، أن أشتون كارتر – الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط- استقل مروحية للوصول إلى حاملة الطائرات الفرنسية المتمركزة منذ الجمعة في الخليج؛ للمشاركة في العمليات العسكرية ضد مواقع “داعش” في سوريا والعراق.

وكان وزير الدولة الفرنسي لشؤون المحاربين القدامى “جون مارك توديتشيني” على رأس مستقبلي المسؤول الأمريكي على متن حاملة الطائرات الفرنسية.

يشار إلى أن قائد المجموعة البحرية الجوية الأميرال الفرنسي رينيه جان كرينيولا، يتولى منذ مطلع ديسمبر الجاري لمدة عدة أسابيع، مهام قائد قوة “تاسك فورس 50″، وهي القوات البحرية للتحالف ضد تنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها هذه المهمة أميرال غير أمريكي، وذلك بعد أن حلت شارل ديجول محل إحدى حاملات طائرات الأسطول الأمريكي الخامس التي عادة ما تتولى قيادة عمليات تاسك فورس 50.

وتعمل شارل دى جول، بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الأركان البحرية الإقليمية الأمريكية للتحالف المتمركزة في البحرين.

يذكر أن حاملة الطائرات “شارل دي جول” تنقل على متنها 26 طائرة مطاردة بينها 18 طائرة “رافال”، و8 طائرات “سوبر ايتندار”، وترافقها غواصة نووية هجومية “اس ان آ” وفرقاطة “شوفالييه بول” للدفاع الجوي، وفرقاطة مضادة للغواصات “لاموت-بيكي”، وسفينة للقيادة والتموين “مارن”.