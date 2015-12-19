«القوى العاملة»: الإعلان عن وظائف للخريجين بدءًا من يناير المقبل

أعلن الدكتور جمال سرور، وزير القوى العاملة، عن وظائف خالية لشباب الخريجين من عام 2010 إلى 2015، بدءًا من يناير المقبل.

وأوضح أن الدولة تسعى لتعيين الشباب في الوظائف المختلفة والاهتمام بهم لأنهم عماد المستقبل، وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي العشرين لوحدة إدارة الأزمات بجامعة عين شمس، اليوم السبت، أنه توجد برامج للمتسربين من التعليم لمدة 7 أشهر؛ لتعليمهم عددا من الوظائف المهنية.

وقال “سرور”: “لدينا 170 مركز تدريب مهنيًا على مستوى الجمهورية”، مشيرًا إلى أن هناك مشروعا لإعادة المتسربين من التعليم وتأهيلهم للعودة للمدرسة من جديد.