"ستار أكاديمي": صدمة جمهور مابيل وانحصار المنافسة بين الطلاب المصريين

شكل خروج المشتركة اللبنانية مابيل شديد صدمة لجمهورها الحاضر في الستوديو، حيث انهمرت دموع الأغلبية حزناً على خروجها. وقال البعض أن البرنامج فقد نكهته بخروج مابيل. وبئلك بدا واضحاً أن المنافسة ستنحصر بين الطلاب المصريين حيث فرصهم بنيل اللقب أكبر من المشتركين الآخرين ويتم التركيز عليهم منذ بداية البرنامج.

كما لازالت الطالبة المغربية تحصد إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب مظهرها الخارجي، لا صوتها. ويبقى كل من دينا وهايدي ومحمد من مصر الأصوات الأقرب إلى نيل اللقب.

البرايم العاشر استضاف الفنان ملحم زين، حيث قدّم زين أغنية "حرقتلي قلبي" مع الطالب اللبناني مروان يوسف، كما غنّى "يا قليبي" مع الطالب التونسي نسيم رايسي، واختتم البرايم بلوحة استعراضيّة منفردة على أنغام أغنية "عندك هواية". زين أكّد أن مفاتيح النجاح لأي فنّان هي السمعة الطيّبة، حسن التعامل مع الناس، إختيار الأغاني الملائمة، والإتّكال على ربّ العالمين.

الى إيطاليا، وفي جوّ مفعم بالإحساس والرومانسيّة، نقلنا الطالبان رافاييل جبّور وحنان الخضر في لوحة إستعراضيّة معبّرة على أنغام أغنية "بعشق روحك"، لترميَ بعدها الطالبة المصريّة هايدي موسى بنفسها أمام "قطار الحبّ" في لوحة فنيّة وأغنية "قال صعبان عليه". أما الطالب الجزائري أنيس بورحلة، فأشعل المسرح من جديد بلوحة راقصة وأغنية "Can’t Feel my face"، فيما أطلّت الطالبة المصريّة دينا عادل في لوحة فرِحة وأغنية "يلّا".

وفي لائحة التميّز الأسبوعيّة لمراتب التوب 3، فاز محمّد عبّاس بالمرتبة الأولى وبرحلة سياحيّة الى بلجيكا، فيما حصد رافاييل جبّور المرتبة الثانية، ودينا عادل المرتبة الثالثة.

اذن، في ظل اقتراب البرنامج من الإنتهاء، هل سيكون اللقب مصرياً للسنة الرابعة أم ستتبدل النتائج ويكون الفائز من المغرب العربي؟