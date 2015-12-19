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النجوم يحتفلون بخريف جود سعيد وسلاف فواخرجي

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السبت 19-12-2015 15:25

تم أمس في العاصمة السورية دمشق العرض الجماهيري الأول للفيلم السينمائي بانتظار الخريف للمخرج جود سعيد و إنتاج المؤسسة العامة للسينما وشركة أدمز برودكشن، حيث شارك في الافتتاح عدد كبير من نجوم ونجمات سورية، وسط حضور جماهيري غصّت به صالة سينما سيتي في دمشق .
الفيلم الذي نال جائزة مسابقة " آفاق عربية "، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مؤخراً في ، يؤدي أدوار البطولة فيه كلّ من سلاف فواخرجي وعلاء قاسم وسوزان سكاف والمخرج عبد اللطيف عبد الحميد و ربا الحلبي و رنا ريشة .
وتدور أحداث الفيلم "في صيف عام 2013؛ وبينما كان أهالي قرية نبال عيسى عطيّة، وأهالي قرية أبو غازي وأبو معن ، يتحضرون لخوض نهائيات كأس الجمهورية للكرة الطائرة النسائية، قرّرت الولايات المتحدة الأمريكية ضرب سورية، وقيادة تحالف دولي لقصف البلاد. في خضمّ هذه الصدمة، وأثناء محاولة أهل القريتين والنازحين الذين يعيشون بينهم، الاتصال بالسيناتور «مكارثي»، الذي كان قد زار منطقتهم القريبة من قلعة الحصن، بهدف درء الضربة الأمريكية، يُختطَف المخرج «محسن»، زوج كابتن الفريق الصحافية «حلا عبد الكريم» التي تنطلق بحثاً عنه. تتوه القرية بين بحث كل فتاة عن حبيبها، وبين رغبة في تحقيق نصر ما، يعيد إلى الحياة فرحها المفقود في هذا البلد".

 

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