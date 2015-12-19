بالصور: النجوم يحصدون الجوائز في حفل الدير جيست

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل، تصوير ــ شريف عبد ربه

حشد كبير من النجمات والنجوم المصريين والعرب حضروا أمس الجمعة إلى أحد فنادق القاهرة، حيث شاركوا في حفل مجلة دير جيست السنوي، الذي يقام في مثل هذا التوقيت من كلّ عام، ويعتمد على تصويت الجمهور.

وحصد فريق عمل مسلسل"تحت السيطرة"عدد من الجوائز، إذ نال الفنانون أحمد وفيق و نيللي كريم وظافر العابدين وجميلة عوض ومحمد فرادد.

كما حصل الفنان حسن رداد على جائزة أحسن ممثل كوميدي عن دوره في فيلم "زنقة ستات"، وعن دوره في فيلم "ولاد رزق"، فيما حصل الفنان أحمد عز على جائزة أفضل ممثل، في وقت حصلت منى زكي على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم"أسوار القمر".

وحصد من الجوائز كلّ من محمد ممدوح كأفضل ممثل شاب، وأمينة خليل كأفضل ممثلة شابة، ومحمد حفظي كأفضل مؤلف، وطارق العريان كأفضل مخرج .

وحصل الإعلامي عمرو أديب على جائزة "أفضل مقدم برامج"، والإعلامية لميس الحديدي على جائزة "أفضل مقدمة برامج"، والإعلامي أحمد يونس على جائزة "أفضل مقدم برنامج إذاعي"، وسالي عبد السلام على جائزة "أفضل مقدمة برنامج إذاعي".

وذهبت جوائز التميز لكل من الفنانين: طارق لطفي عن دوره في مسلسل "بعد البداية"، و سوسن بدر عن دورها في مسلسل "طريقي"، وهالة صدقي عن دورها في "حارة اليهود" ، و خالد النبوي عن دوره في "مريم" ، و خالد الصاوي عن دوره في "الصعلوك" ، و داليا البحيري عن دورها في "يوميات زوجة مفروسة"، و ريهام عبد الغفور عن دورها في "مريم" ، و عمرو يوسف عن دوره في "ظرف اسود" ، و يوسف الشريف عن دوره في "لعبة ابليس"، و روجينا عن دورها في "بعد البداية"، و صبا مبارك عن دروها في "حق ميت"، و جمال العدل عن دوره في "أفضل انتاج"، والراقصة دينا عن مسلسل "حواري بخاريست" ، و نجلاء بدر عن مسلسل "الصعلوك" ، و عمرو مصطفى عن أغنية "بشرة خير" ، و نيكول سابا عن مسلسل "ألف ليلة وليلة"، فيما نال الناقد الفني طارق الشناوي جائزة أفضل ناقد.

وحصل عدد كبير من الفنانين على جوائز في الحفل نفسه، مثل: أحمد السقا ودنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي ومحمد حماقي وأمال ماهر ومطرب أراب أيدول أحمد جمال والمغربي سعد لمجرد ورنا سماحة....

وعن برنامجها المميز"صاحبة السعادة حصدت إسعاد يونس لقب أفضل إعلامية، فيما تمّ تكريم كلّ من وائل الأبراشي وآخرين.

واختيرت قنوات النهار كأفضل قناة عامة ودراما، فيما حصدت إذاعة "9090" على 4 جوائز هي: جائزة أفضل مذيعة لـ سالي عبد السلام، وجائزة أفضل مذيع لـ أحمد يونس.

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