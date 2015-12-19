بسبب اتصال هاتفي نوال الكويتية تبكي شقيقتها

تحل النجمة الكويتية نوال الليلة ضيفة على الإعلامي حمد قلم في حلقة استنائية من برنامجه الاسبوعي "مع حمد شو" عبر شاشة تلفزيون الراي. "سيدتي نت" تواجدت في الحلقة لتنقل لكم أهم التصريحات التي أدلت بها نوال بحضور مدير روتانا للصوتيات سالم الهندي.

في الحلقة، اعترفت نوال أنها في البدايات لم تضع في الحسبان إحتراف الغناء، وأن توجهها كان لدراسة الموسيقى ومع الوقت احترفت الغناء، مشددة على أن الفنان مع الوقت يزداد خبرة ونضجاً، وأنها أصبحت تعرف ماذا يريد الجمهور وتختار ما يناسب ذائقته .

وأكدت أنها بعيدة تماماً عن وسائل التواصل الاجتماعي، كاشفة أنها لا تخرج من المنزل كثيراً وإن حدث فأنها تحرص على قيادة السيارة بنفسها.

وقالت نوال عن ألبومها الجديد " لا أعلم إلى الآن موعد طرح ألبومي ، نعم انتهينا من جزء كبيرمن أغانيه، وهناك أغنيات نفذتها في تركيا بالفعل ولكن عندما رجعت الكويت واستمعت إلى الأغنيات شعرت أن ان الأداء قد يكون أفضل لو أعدتها، لذا قررت أن أعيد غنائها" .

وعن تجديد تعاقدها مع روتانا قالت " انتهى العقد مع روتانا ولم نتحدث إلى الآن في التجديد، ولا أجد مشكلة في التعاون مجدداً لأن المكان الذي أعرفه من المكان الذي لا أعرفه".

وحرص حمد على عرض مداخلة هاتفية لشقيقة الفنانة، التي تخضع للعلاج حالياً في لندن ما أثار مشاعر نوال التي بكت معاتبة حمد قائلة "ليش ".

بدوره قال مدير روتانا للصويتات سالم الهندي عن كواليس إحتفال روتانا بزواج نوال ومشعل العروج "عندما تزوجت أم حنين ومشعل لم تكن تعرف أننا عملنا مفاجأة، حيث إنها إعتادت اعتلاء المسرح وبعد بداية الموسيقى وتفاجأت أم حنين بالزفة في حفلة مهرجان هلا فبراير" .

و عن آلية التعامل مع المطربين في روتانا أوضح الهندي " نفرض على المبتدئين أغلب الاغنيات ولكن النجوم الكبار لهم حرية الاختيار من واقع خبرتهم، وأم حنين تتأنى ومواقع التواصل اتهمونا بأننا سبب تاخير ألبومها ولكن لا ذنب لنا في ذلك ".

وفيما يخص حفلات مهرجان "هلا فبراير" المقرر لها مطلع العام الجديد أوضح "بات في حكم المؤكد وجود نوال وعبد الله الرويشد وفنان العرب محمد عبده في المهرجان، كما أن هناك أسماء مطلوبة مثل ماجد المهندس ووليد الشامي ورابح صقر وبلقيس وأصيل أبوبكر وأتمنى الا يفاجئنا بأعذار في آخر وقت لأنه كسول، أما من مصر هناك الفنانة أنغام بينما عمرو دياب غير موجود لخلاف وقضايا بيننا كشركة وبينه".

وزاد سالم الهندي "لا ننكر أنه نجم كبير لكنه يسرب أغنياته مما يضرنا نحن كجهة إنتاج ويحدث ذلك في الحفلات عندما نتفاجأ بأنه يغني عملا جديدا دون الحصول على موافقة مسبقة، بينما نحن "روتانا" لدينا عقود مع شركات للتسويق و تتفاجأ تلك الشركات بالأغنيات بعيدا عن مظلة روتانا وللأسف طريقته سببت أزمات لنا"..

وبخصوص إمكانية مشاركة الفنان راشد الماجد أوضح " راشد الماجد مقل في الظهور وعبدالمجيد عبدالله ينطبق عليه الامر نفسه وعدم وجودهما لا علاقة له بالمادة وإنما قد تكون بسبب ارتباطاتهما ، والمفاجأة أننا أقنعنا عبدالمجيد .عبدالله بالظهور في شهر مارس المقبل في حفلة جديدة لن تكون في الكويت.

وختم الهندي " أتمنى وجود راشد الماجد معنا تحت مظلة "روتانا" لكن ظروف أن لديه شركة إنتاج تحول دون ذلك".