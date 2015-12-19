بالصور .. وزير الإسكان: محطة مياه العاشر أضخم مشروع يخدم 5 مدن

رصدت كاميرا اليوم السابع، زيارة مفاجئة لوزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، لمقر محطة مياه العاشر من رمضان، بعد انتهائه من تسليم عقود الوحدات السكنية بمدينة بدر، ضمن الـ8700 وحدة سكنية.

وقال وزير الإسكان خلال تفقده محطة المياه، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم التشغيل التجريبى لمحطة مياه العاشر من رمضان، موضحا أنها من أكبر مشروعات المياه المنفذة.

وأكد أن الطاقة الإنتاجية للمحطة تبلغ مليونا و200 م3 يوميا، وتبلغ تكلفة المأخذ والخطوط والرافع والمحطة 2،2 مليار جنيه، حيث إن مأخذ المحطة قادم من ترعة الإسماعيلية وممتد حتى مدينة العاشر من رمضان.

وأضاف مدبولى، أن المشروع يخدم مدن العاشر من رمضان، والشروق، وبدر، وخليج السويس، ومدينتى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمرحلة الأولى منه بلغت 600م3 يوميا، ودخلت الخدمة بضخ 300 ألف متر مكعب، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية بطاقة 600 ألف أخرى يتم ضخها أيضا من محطة مياه العاشر وتخدم مناطق مهمة جدا

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، يزور اليوم، مدينة بدر لافتتاح محطة مياه العاشر وتفقد مدينة الجلود بمنطقة الروبيكى.



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