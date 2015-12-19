بالصور.. «مياه سوهاج» تنظم ندوات توعوية ومسابقات لطلاب المدارس

تحت شعار “علشان ولدنا نحافظ على مياه بلدنا”، نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ندوات توعوية لطلاب مدرسة “سلامون” الإعدادية بطما، وطالبات المعهد الإعدادي الثانوي الأزهري بالمراغة، وطالبات مدرسة السيد محمود الشريف الإعدادية بأخميم؛ وذلك للتوعية بالجهد المبذول لتنقية مياه الشرب، وكيفية ترشيد استهلاك المياه.

كما تهدف الندوات التوعوية، إلى الحفاظ عليها من الإهدار وكيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي هذا بالإضافة إلى مخاطر الفلاتر والقيسونات والطلمبات الحبشية وأضرارها الصحية.

وأضاف محمود الخولى، مدير العلاقات العامة والإعلام والتوعية بالشركة، أنه شارك بهذه الندوات ما يقرب من 200 طالب وطالبة، لافتا إلى أنه تم تنظيم مسابقات مائية للطلاب المشاركين تضم مجموعة أسئلة تثقيفية تتناول قضايا المياه؛ بهدف تحفيز الطلاب على إتباع إرشادات ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليه.

وأوضح الخولي، أنه تم توزيع كتيبات وملصقات للتوعية بالخط الساخن 125 وكذلك الخدمات التي تقدمها الشركة.