ربة منزل تقتل زوجها بالاتفاق مع شقيقه بوضع السم فى الطعام بالعياط

أقدمت ربة منزل على قتل زوجها، بعد أن وضعت له "السم" داخل وجبة العشاء، بعد أن اتفقت مع عشيقها شقيق المتهم للتخلص من زوجها ليخلو لهما الجو، بدائرة قسم شرطة العياط.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من المقدم تامر صالح رئيس مباحث قسم شرطة العياط، يفيد بقيام ربة منزل بإقامة علاقة غير شرعية مع شقيق زوجها، وأنها فكرت فى الخلاص من زوجها بعد الاتفاق مع شقيقه وقامت بوضع "سم" داخل الطعام ليلقى مصرعه بعد تناول وجبة العشاء.

وكشفت تحريات العميد خالد شلبى نائب مدير مباحث الجيزة، أن المتهمة ادعت أن زوجها أصيبت بحالة إعياء شديد نتج عنها هبوط فى الدورة الدموية، وبالتحرى تبين أن الزوجة وضعت له سم داخل الطعام بالاتفاق مع شقيقه داخل "شربة لسان عصفور".

وبضبط الزوجة وشقيق الضحية اعترفوا بارتكاب الواقعة من أجل التخلص من شقيقه والزواج من زوجته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.