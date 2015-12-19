مصرع شخصين بسبب "مزاح" تطور لمشاجرة فى أحد الأفراح ببنى سويف

لقى شخصان مصرعهما وأصيب شخص آخر فى مشاجرة بين عائلتين بمنطقة عزبة التحرير بمدينة بنى سويف، لحدوث مشادة كلامية بسبب المزاح بين المتوفيين فى أحد الأفراح ببنى سويف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف إخطاراً من قسم شرطة مدينة بنى سويف يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة عزبة التحرير ووجود قتلى ومصابين.

على الفور انتقل العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية إلى مكان المشاجرة، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين أحمد إبراهيم حسين "متوف" على إثر إصابته برش خرطوش بالرأس، وشقيقيه عبدالله وعبدالرحمن- طرف أول، وبين محمد خالد سيد "متوف" على إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر وجرح قطعى بالجبهة والذراع الأيمن، وشقيقه عزت خالد سيد مصاب بجرح قطعى بالبطن والصدر واشتباه نزيف بالبطن- طرف ثان.

ودلت تحريات المباحث الجنائية لأن سبب المشاجرة، حدوث مشادة كلامية بين المتوفيين، لخلافات سابقة بينهما بسبب المزاح فى إحدى حفلات العرس، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان كل منهما على الاَخر، مُحدثين ما بهم من إصابات.

تم نقل المتوفى الأول لمستشفى الجامعة والمتوفى الثانى وشقيقه المصاب لمستشفى بنى سويف العام، وعُثر رجل المباحث بطيات ملابس المتوفى الأول على سلاح أبيض "كاتر"، كما عُثر بطيات ملابس المتوفى الثانى على 3 طلقات خرطوش عيار 16.

تحرر المحضر رقم 22483 لسنة 2015 جنح قسم شرطة بنى سويف، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول منازل المتشاجرين.