إخلاء سبيل ضابط شرطة شرع فى قتل سائق بسبب أولوية المرور بكفالة 5000 جنيه

قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، رئيس المحكمة، إخلاء سبيل ضابط شرطة بمطار القاهرة، بعد إصابته سائقا بطلق نارى بسبب أولوية المرور، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد سمير أبوروضة، مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام "أ ج" ملازم أول بمطار القاهرة، بإصابة سائق بطلق نارى.

وقال الضابط فى أقواله إن السائق حاول اعتراض طريقه لسرقته، لكن شهود الواقعة أكدوا أن الضابط دخل الموقف وأصاب المجنى عليه أمامهم، بسبب مشادة نشبت بينهما بسبب أولوية المرور بطريق بلبيس ميت جابر، وتبين من التحريات أن الضابط كان أمين شرطة وتم ترقيته، وبعرضه على نيابة بلبيس العامة، برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قررت حبسه على ذمة التحقيقات،وإرسال سلاحه للمعمل الجنائى.