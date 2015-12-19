بطل رفع أثقال يشكو رفض رئيس الاتحاد مشاركته بالبطولة العربية والأفروأسيوية

قال "إسلام أحمد زين" الطالب بالمرحلة الثانوية بمدرسة أسيوط الثانوية الميكانيكية قسم إلكترونيات، وبطل رفع الأثقال على مستوى الجمهورية وزن 56، إن رئيس اتحاد رفع الأثقال، كابتن "محمود كمال محجوب"، رفض مشاركته فى البطولة العربية والأفروأسيوية والمقامة فى شرم الشيخ، على الرغم من تقدمه على الفائز الأول فى البطولة وكان من خارج مصر

وأضاف اللاعب أنه يلعب ضمن فريق رفع الأثقال فى نادى الإسماعيلية فى وزن 56 وأنه الأول فى كل البطولات وأرقامه هى 110 خطف، و125 كلين، إلا أن المدير الفنى للفريق الكابتن "خالد قرنى"، ورئيس الاتحاد، رفضا مشاركته فى البطولة العربية والأفروأسيوية والمقامة فى شرم الشيخ.

وأضاف أن الفائز بالمركز الأول فى البطولة وزن 56 سجل مجموعة 85/110 وكان من خارج مصر، موضحا أنه كان من الممكن أن يكون هو الفائز لأنه تخطى هذه الأوزان بكثير. وطالب "زين" القائمين على الاتحاد بإنصافه وإعطائه حقه.