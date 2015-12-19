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وزير النقل يحيل مدير عام المبيعات وصرافي السكة الحديد بالأقصر للتحقيق

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وزير النقل يحيل مدير عام المبيعات وصرافي السكة الحديد بالأقصر للتحقيق وزير النقل يحيل مدير عام المبيعات وصرافي السكة الحديد بالأقصر للتحقيق

قرر الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، إحالة مدير عام المبيعات وجميع الصرافين فى محطة سكة حديد الأقصر للتحقيق؛ بسبب شكاوى المواطنين من بيع التذاكر في السوق السوداء والتلاعب فى التذاكر، ومعاناتهم فى الحصول على تذكرة سفر.

وقال الوزير، إنه سيحل أي موظف يثبت فساده إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أنه لن يتهاون مع من يتاجرون بمعاناة المواطنين، ويستغلون مناصبهم؛ لتحقيق مكاسب مالية.

وتفقد وزير النقل، اليوم السبت، محطة السكة الحديد برفقة محمد بدر محافظ الأقصر، والمهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكة الحديد.

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