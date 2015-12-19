«داعش» و«امتحانات الثانوية» أكثر الكلمات بحثًا على جوجل في رومانيا

“داعش” و”امتحانات البكالوريا” و”سيمونا هاليب” ونادي “كولكتيف” كانت أكثر الكلمات بحثا على محرك “جوجل” خلال عام 2015 في رومانيا.

جاء في التصنيف الصادر عن “جوجل” بشأن أكثر الكلمات شهرة التي قام الرومانيون بالبحث عنها خلال هذا العام أن تنظيم “داعش” الإرهابي ونتائج امتحانات البكالوريا لعام 2015 “الثانوية العامة” ومسلسل “سيلا” التركي و”يوروفيجن 2015″ وهى مسابقة الأغنية الأوروبية، إلى جانب لاعبة السلة الرومانية العالمية الشهيرة “سيمونا هاليب” كلها كلمات تصدرت عمليات البحث في رومانيا على “جوجل”.

وأشار موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري إلى أن التصنيف شمل أيضا ملهى “كولكتيف” الليلي الذي شهد مأساة الحريق الهائل في 30 أكتوبر الماضي وأودى بحياة 61 شخصا، ما تسبب في حالة من الحنق الشعبي أسفر عن الإطاحة بحكومة فيكتور بونتا وتعيين حكومة جديدة.

وجاء فيلم الحركة والإثارة الأمريكي “سرعة وغضب” الجزء السابع ضمن أكثر الكلمات التي بحث عنها الرومانيون في أشهر مواقع البحث على شبكة الإنترنت “جوجل” خلال عام 2015 الذي يودع آخر أيامه.

كما شملت كلمات البحث عددا من المشاهير ونجوم الفن والإعلام والسياسة في رومانيا إلى جانب البحث عن عيد ميلاد إيزابيلا وهى الفتاة التي تحول عيد ميلادها إلى حدث قومي بعدما دعت عددا كبيرا من الناس على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بطريق الخطأ، هذا فضلا عن عدد من الفاعليات والأحداث الموسيقية.

وكالات