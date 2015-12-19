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غلق قناطر إسنا أمام حركة المرور والمشاة لمدة شهر لإجراء الصيانة

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غلق قناطر إسنا أمام حركة المرور والمشاة لمدة شهر لإجراء الصيانة غلق قناطر إسنا أمام حركة المرور والمشاة لمدة شهر لإجراء الصيانة

أعلن محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، عن غلق قناطر إسنا الجديدة أمام المشاة والمركبات ابتداء من غد الأحد، ولمدة شهر كامل؛ لعمل أعمال الصيانة اللازمة بالكوبري المعدنى أعلى هويس إسنا الجديد بالتنسيق مع إدارة الموارد المائية والري.

وقال سليمان، في تصريحات اليوم، إنه سيتم تحويل جميع المركبات إلى قناطر إسنا القديمة، والتى سوف يتم فتحها أمام المركبات ابتداءً من الغد ، لافتا إلى أنه  سيتم غلق القناطر القديمة أمام المارة فى مواعيد مرور البواخر والفنادق العائمة السياحية وهى “من الساعة الحادية عشر وحتى الثانية عشر صباحا، ومن الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة مساءً، ومن الساعة الثامنة حتى التاسعة مساءً، ومن الساعة الواحدة مساء وحتى الثالثة مساء”.

وأضاف رئيس مركز إسنا، أنه بناءً على تعليمات محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، قامت الوحدة المحلية بإزالة كافة الاشغالات والتعديات أمام قناطر إسنا القديمة، وتذليل كافة العقبات التي تعوق حركة المرور فى الاتجاهين، وتم التنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتأمين حركة مرور الفنادق العائمة والمركبات حتى لا يحدث تكدس مروري .

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