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مسئول سودانى:ملتزمون بإتاحة الحريات الصحفية حال عدم تهديدها أمننا القومى

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مسئول سودانى:ملتزمون بإتاحة الحريات الصحفية حال عدم تهديدها أمننا القومى مسئول سودانى:ملتزمون بإتاحة الحريات الصحفية حال عدم تهديدها أمننا القومى

أبدى نائب الرئيس السودانى حسبو عبد الرحمن، تأييده لتدخل السلطات فى الصحافة حال تعديها على حرية الآخرين وتهديدها للأمن القومى، مشيرا إلى أن السودان ليست مع الحرية التى تحبط المجتمع السودانى.

وقال نائب الرئيس السودانى- فى حديث للإذاعة السودانية ا السبت،إن الدولة ملتزمة بإتاحة الحريات دستوريا وقانونيا، مشيرا إلى أن يتم توجيه النقد لها من خلال إعلامها الرسمى من تلفزيون وإذاعة، مطالبا وسائل الإعلام كافة بتحرى الدقة فى نقل المعلومة، خاصة فى تناولها لقضايا الفساد، وقال "أنا ضد الفساد، ومع محاسبة المفسدين لكن على الصحافة أن تتبين، وألا تثير الهلع بمعلومات مغلوطة".

من جانبه، أكد عضو آلية الحوار الوطنى كمال عمر، للإذاعة السودانية، أن لجنة الحريات فى مؤتمر الحوار الوطنى الجارى حاليا بالخرطوم، ناقشت موضوع مصادرة الصحف وخاصة صحيفة (التيار) -التى تم إيقاف إصدارها إلى أجل غير مسمى- مشيرا إلى أن اللجنة باتت قريبة من أن تصل إلى توافق بشأن الحريات، وقال إنهم سيقودون اتصالات فى لجنة الحريات من أجل رفع الحظر عن الصحيفة، مشددا على ألا يتم مصادرة الصحف إلا بأمر قضائى وليس عبر جهة أخرى.

تجدر الإشارة، إلى أن جهاز الأمن والمخابرات السودانى، قرر هذا الأسبوع تعليق صدور صحيفة "التيار" لأجل غير مسمى، بعد خطاب غاضب للرئيس عمر البشير أمام كتلة نواب الحزب الحاكم توعد فيه الإعلام بالحسم، واتهمه بالتآمر ضد حكومته، قائلا "إنه سيتولى ملف الإعلام بنفسه".
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مصر 365

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