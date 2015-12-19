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ضبط 30 قطعة معدنية وتمثال صغير يشتبه فى أثريته بالمنيا

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ضبط 30 قطعة معدنية وتمثال صغير يشتبه فى أثريته بالمنيا ضبط 30 قطعة معدنية وتمثال صغير يشتبه فى أثريته بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث الآثار، من ضبط عاطل بحوزته قطع يشتبه فى أثريتها ومبلغ مالى قبل ترويجها على عملائه.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، من العميد عبد السميع فرغلى، رئيس قسم شرطة مباحث الآثار يفيد ضبط "أحمد.س"، 55 سنة عاطل، ومقيم بتقسيم محمود عبد العال قسم شرطة المنيا، بحيازته قطع أثرية تمهيدا لترويجها على عملائه للاتجار بها .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال سيرة بشارع بين الجناين وبحوزته 9 قطع معدنية صفراء اللون مختلفة الأحجام، و4 قطع صفراء اللون، وتمثال صغير الحجم اصفر اللون ، و17 قطعة دائرية صفراء اللون، و2 علبة صفراء ، وقطعة برونزية اللون يشتبه فى أثريتهم ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم بما ورد بالتحريات أقر بحيازته المضبوطات بقصد الإتجار وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365