مدير أمن كفر الشيخ: تهمنا العلاقات الإنسانية مع المواطنين

قال اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ إن الشرطة تعمل على راحة الشعب، والذى يعمل فى الشرطة لوجه الله يكرمه ويوفقه فى عمله.

جاء ذلك اليوم السبت خلال لقاء مدير الأمن مع عدد من الأطباء قبل بدء القافلة الطبية لتقديم خدمات طبية للسجناء بقسم أول كفر الشيخ.

وأضاف ان المسيئ يعاقب فى ظل اهتمامات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار بالعلاقات الإنسانية بين رجال الشرطة والمواطنين، وقطاعا التفتيش والأمن العام لا يرحمان أحدا من الضباط إن أخطأ، ومكاتبنا

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