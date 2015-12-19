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بدء فعاليات مبادرة دعم السياحة المصرية بالإسكندرية

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بدء فعاليات مبادرة دعم السياحة المصرية بالإسكندرية بدء فعاليات مبادرة دعم السياحة المصرية بالإسكندرية
بدأت منذ قليل فعاليات مبادرة وزارة السياحة لدعم السياحة فى بمسيرة بدأت من أمام مكتبة الإسكندرية، وانتهت داخل قلعة قايتباى لاستكمال الفعاليات، وذلك بالتنسيق مع كلية السياحة وإدارة الفنادق وجامعة فاروس ومركز النيل للإعلام.

وقالت الدكتورة عزة إبراهيم وكيل وزراة السياحة بالإسكندرية، إن مبادرة "دعم السياحة فى مصر" تهدف إلى ترويج حملة جديدة لدعم السياحة فى مصر بهدف الخروج من الأزمة، التى تمر بها البلاد فى أسرع وقت وضرورة مواجهة الحملة الإعلانية الضاربة على مصر بحملة مضادة وبخطوة استباقية تعتمد على التسويق الإيجابى.

وقالت إبراهيم فى تصريحات خاصة، إن المبادرة أيضا تؤكد عدم الاستسلام للسلبيات التى تواجهنا وعدم ترك الساحة شاغرة أمام الإعلام الغربى ودولة التى لا هدف لديها سوى تصدير صورة ذهنية سلبية عن مصر، وحملة دعائية تسويقية لتحسين الصورة السياحية لمصر تتضمن أهم المزارات السياحية لافتين الانتباه إلى أهمية السياحة.

وأوضحت وكيل وزارة السياحة أن المبادرة تبدأ بمسيرة من أمام مكتبة الإسكندرية، وتنتهى داخل قلعة قايتباى بندوة عن السياحة بحضور أعضاء هيئة التدريس بكلية السياحة والطلاب، رافعين لافتات لدعم السياحة.

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مصر 365

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