سفر وعودة 770 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 770 مصريا وليبيا، عبر المنفذ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفى، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، إن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 373 إلى الجانب الليبى، بينهم 74 مصريا و299 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 397 بينهم 217 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و180 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضى، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن، إلى 112 ألفا و619 مصريا.