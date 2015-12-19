تسرب نصف طن سولار فى المحلة بسبب تآكل ماسورة الخط الرئيسى

شهدت عزبة أبو وافى التابعة للوحدة المحلية لقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى فى محافظة الغربية تسرب أكثر من نصف طن سولار فى الأرض بسبب تآكل ماسورة الخط الرئيسى القادمة من شركة أنابيب البترول بطنطا والمتجهة إلى محافظة الدقهلية، والتى تمر بالعزبة نتيجة لعوامل التعرية وتآكل الماسورة بسبب "الباروما" وأدى تآكل الماسورة إلى تسرب السولار إلى ترعة مجاورة للماسورة الرئيسية.

تلقى العميد طارق داوود مأمور مركز شرطة المحلة إخطارا من شرطة النجدة عن بلاغ أهالى العزبة بتسرب كميات كبيرة من السولار فى إحدى الترع المارة بالقرية.

انتقل على الفور مأمور المركز وضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وتبين حدوث تآكل فى ماسورة الخط الرئيسى للسولار القادمة من شركة أنابيب بترول طنطا والمتجهة إلى محافظة الدقهلية، بسبب عوامل التعرية مما تسبب فى تسرب السولار فى الأرض وفى الترعة، وتم ندب فريق الصيانة بشركة البترول وتم إصلاح الماسورة وقدرت كميات السولار المفقودة بأكثر من نصف طن، تحرر محضر بالواقعة وإخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية.