موظفو "سكك حديد الأقصر" يستقبلون وزير النقل بالورود

رصدت عدسة "اليوم السابع" استقبال موظفى محطة سكك حديد الأقصر، اليوم السبت، للدكتور سعد الجيوشى وزير النقل فى جولته بمحافظة الأقصر، بوضع الورود داخل دورات المياه بالمحطة.

وتجول الوزير فى مختلف أرجاء المحطة، كما تفقد دورات المياه للوقوف على مدى نظافتها وملائمتها للمواطن، حيث وجد الورود داخلها مما أثار سعادته للاهتمام بها من قبل مسئولى المحطة.

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