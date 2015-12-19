بالصور.. برنامج تدريبى للمجلس القومى للمرأة بحضور 50 نائبة برلمانية

عقدت الدكتورة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اليوم السبت، برنامجا تدريبيا لنائبات برلمان 2015، بمقر فندق ونتر بالاس التاريخى بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور لفيف كبير من نائبات البرلمان الجديد واللاتى تعدين 50 نائبة من مختلف محافظات مصر لمناقشة خطط المجلس المستقبلية.

وأكدت ميرفت التلاوى، رئيس المجلس، أن النائبات سوف يكنّ قوة مؤيدة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية والبشرية، كما سوف يكنّ مدافعات عن الأمن القومى المصرى كما حدث فى ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى دور المكتب السياسى فى المجلس من تقديم الدعم للمرشحات ونائبات البرلمان، مطالبة بإنشاء مكتب داخل مجلس النواب يكون همزة الوصل بين المجلس ونائبات البرلمان.

ودعت التلاوى نائبات البرلمان إلى العمل بجد ليثبتن نجاحهن فى هذه التجربة ليؤكدن أن المرأة المصرية تستطيع، كما طالبتهن بعدم الانتباه إلى الدعوات التى تطالب بتعديل الدستور حتى لا يحدث تعطيل لمؤسسات الدولة، إلى جانب مطالبتها بمساعدة زميلاتهن المرشحات لانتخابات المرحلة الثانية من الانتخابات فى نقل خبراتهن إليهن.

فيما قالت التلاوى: الوصول للبرلمان بهذا العدد الكبير للنائب السيدات بمصر بداية مبشرة لطريق مفتوح امام جميع السيدات بمصر للوصول لا على المناصب بالدولة، مشددة على أن مجلس النواب نقطة البداية، والمهمة المقبلة هي العمل بالمحليات.

حضر اللقاء اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والدكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ووزير الاتصالات الاسبق، والدكتورة جورجيت قللينى المحامية والعضو السابق بمجلس النواب، حيث تناول المنتدى مناقشة موضوعات اللوائح المقترحة للبرلمان، وكيفية إتاحة المعلومات وحصول البرلمانية عليها، وما هو المتوقع فى الجلسة الافتتاحيه ، وادوات البرلمان .



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