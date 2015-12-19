القبض على سائق بحوزته 4 كيلو بانجو بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من القبض عل سائق بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى، بالقبض على "محمد .ع"، 29 سنة سائق، ومقيم بمنطقة ماقوسة بمركز المنيا، والسابق اتهامه فى قضايا سرقة حال استقلاله سيارته رقم (3621 ن. ص. أ) نقل المنيا، تم العثور على 2 لفافة كبيرة الحجم تحوى نبات البانجو تزن 4 كجم، بقصد الاتجار، ومبلغ مالى، تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.