أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعديل مواعيد امتحانات النقل بالغربية بسبب "عيد الغطاس"

Google+ Print
تعديل مواعيد امتحانات النقل بالغربية بسبب "عيد الغطاس" تعديل مواعيد امتحانات النقل بالغربية بسبب "عيد الغطاس"
قررت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، السبت، تعديل مواعيد امتحانات بعض صفوف النقل بسبب تصادفها مع "عيد الغطاس" للمسيحيين.

قالت فريدة مجاهدة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى تصريحات لها اليوم، أن مدرسة السلام الخاصة، والنوتردام خاطبت المديرية بشأن عيد الغطاس للإخوة المسحيين يوافق مواعيد امتحانات بعض صفوف النقل، حيث أن الاحتفال بالعيد هو الأربعاء - 20 -يناير المقبل، وهو يوم امتحانات، وبناءا عليه تم تعديل جداول امتحانات الصف السادس الابتدائى، والفصل الواحد، والصف الأول الثانوى "صباحى ومسائى" ليكون يوم الثلاثاء 19 يناير بدلا من الأربعاء.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365