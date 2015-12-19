تعديل مواعيد امتحانات النقل بالغربية بسبب "عيد الغطاس"

قررت مديرية التربية والتعليم بالغربية، اليوم، السبت، تعديل مواعيد امتحانات بعض صفوف النقل بسبب تصادفها مع "عيد الغطاس" للمسيحيين.

قالت فريدة مجاهدة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فى تصريحات لها اليوم، أن مدرسة السلام الخاصة، والنوتردام خاطبت المديرية بشأن عيد الغطاس للإخوة المسحيين يوافق مواعيد امتحانات بعض صفوف النقل، حيث أن الاحتفال بالعيد هو الأربعاء - 20 -يناير المقبل، وهو يوم امتحانات، وبناءا عليه تم تعديل جداول امتحانات الصف السادس الابتدائى، والفصل الواحد، والصف الأول الثانوى "صباحى ومسائى" ليكون يوم الثلاثاء 19 يناير بدلا من الأربعاء.



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