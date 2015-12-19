بدء محاكمة قضية "تنظيم أجناد مصر".. والقاضى يرفع الجلسة بسبب شغب المتهمين

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم السبت، نظر جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "تنظيم أجناد مصر " الإرهابى.

وفى بداية الجلسة طالب الدفاع بإثبات حضور المتهمين، ونادت المحكمة على المتهمين داخل قفص الاتهام بالاسم لإثبات حضورهم. وأثناء إثبات حضور المتهمين قام المتهمين بالقرع على القفص من الداخل لمحاولة الخروج من القفص والحديث مع رئيس المحكمة، مما جعل رئيس المحكمة يرفع الجلسة ويترك سكرتارية الجلسة لإثبات حضور المتهمين.

فيما حضرت الدكتورة آمال عثمان جلسة اليوم بصفتها دفاع المتهم رقم 13 فى القضية.

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال . إ . ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.

اخبار ، اخبار الحوادث ، اجناد مصر ، محكمه الجنايات ، اغتيال ضباط شرطه ، تنظيم اجناد مصر الارهابى ، المستشار معتز خفاجى