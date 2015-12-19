أمن المنيا يضبط 4 هاربين من قضايا جنائية و1625 مخالفة مرورية خلال حملة

شنت مديرية أمن المنيا، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة غير المرخصة.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا، من اللواء محمود عفيفى يفيد بضبط 4 متهمين مطلوبين أمام النيابة العامة فى قضايا جنائية بينهم 3 طلاب، وهم "كريم.ح"، 24 سنة طالب، والمطلوب ضبطه فى القضية رقم 2471 لسنة 2015 إدارى مركز المنيا، مشاجرة، و"فيصل.ح" 24 سنة طالب، والمطلوب فى ذات القضية، و"أحمد. م" 22 سنة طالب، والمطلوب على ذمة القضية والجميع بقرية طوخ الخيل، وجار العرض على النيابة العامة.

وتمكنت مباحث الآداب، من ضبط "شاذلى.ا" 31 سنة عامل، وبحوزته 191 زجاجة خمور متنوعة بقصد الاتجار بها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27 أحوال مركز مطاى.

كما تم ضبط 3 قضايا تحرش بالأنثى، و2 قضية شيشة بدون ترخيص، فيما تمكنت مباحث التموين من ضبط 27 قضية تموينية متنوعة من بينها 5 قضايا عدم إعلان عن أسعار و5 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 عدم حمل شهادة صحية.

فيما تمكنت مباحث المرور من ضبط 1625 مخالفة مرورية متنوعة، و38 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كما تم ضبط قطعتى سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة مزارعين، و8 طلقات نارية متنوعة.

وتم تحرير عن الوقائع المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة.