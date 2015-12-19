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سقوط عاطل بحوزته 3 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش و7 طلقات فى الطالبية

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سقوط عاطل بحوزته 3 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش و7 طلقات فى الطالبية سقوط عاطل بحوزته 3 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش و7 طلقات فى الطالبية
تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على عاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته 3 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.

وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، تفيد بحيازة "محمد.س" لكمية من الأقراص المخدرة لترويجها على عملائه بالمنطقة.

وبإعداد كمين له، تم ضبطه وبحوزته 3 آلاف قرص مخدر وفرد خرطوش و7 طلقات، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.
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