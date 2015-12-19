ضبط عامل بشركة سياحة فى الغردقة لاتهامه باغتصاب سيدة ألمانية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول الغردقة من ضبط موظف بشركة سياحة وأحد أعضاء فريق درجات بخارية، متهم باغتصاب سيدة ألمانية الجنسية، داخل فيلتها بالغردقة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التى أمرت بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من العقيد عماد حمدى مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة بتلقى الرائد أسامة مهران معاون أول مباحث القسم بلاغاً من ألمانية الجنسية تدعى "أوليركى تراتفيتور"، 47 سنة، مقيمة بالغردقة بفيلات منطقة الهضبة، والتى أفادت فى بلاغها قيام صديق لها مصرى باغتصابها عنوة عند ضيافتها له داخل فيلتها.

شكل فريق بحث قاده الرائد أسامة مهران معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة وبمشاركة النقيب محمد عتمان معاون المباحث، تبين أن المتهم يدعى "محمد.ع.م"، 40 سنة، مقيم العجوزة، الجيزة، يعمل بإحدى شركات السياحة بالغردقة ومن ضمن فريق دراجات بخارية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم إلقاء القبض عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث.