قاضى "التخابر مع قطر" يطرد صحفيى الجرائد المستقلة والحزبية من المحكمة

طلب المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، من رجال الأمن، طرد صحفيى الجرائد المستقلة والحزبية من قاعة المحكمة، وذلك فور انتهاء جلسة محاكمة 51 متهما بقضية "اقتحام سجن بورسعيد"، وسماع شهادة اللواء أحمد وصفى، تمهيدا لبدء نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى بقضية "التخابر مع قطر".

وأخلى الأمن القاعة من الصحفيين، ما عدا محررى الصحف القومية، والذين أصدر لهم قرارا بحضور قضاياه المنعقدة داخل محكمة أكاديمية الشرطة.

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