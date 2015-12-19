الجبهة السلفية تهاجم إذاعة القرآن الكريم.. وتزعم: المحطة تعادى الإسلام

فى استغلال جديد للهجوم على مصر وقواتها المسلحة، من حلفاء جماعة الإخوان، شنت الجبهة السلفية هجوماً حاداً على إذاعة القرآن الكريم، زاعمة أن المحطة تهاجم الإسلام، وعلل خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة الهارب خارج البلاد، هجوم الجبهة على الإذاعة لمساندتها باللقوات المسلحة وقياداتها وقيادات مصر عامة.

وزعم "سعيد" فى بيان أن ما تقوم به إذاعة القرآن الكريم خلال الفترة الحالية هو تشويه لدين الإسلامى ورسول صلى الله عليه وسلم، على حد مزاعمه.

تجدر الإشارة إلى أن الجبهة السلفية كانت إحدى مكونات تحالف الإخوان ولكنها انشقت عنه، وقد دعت منذ فترة لما وصفته بانتفاضة الشباب المسلم لرفع المصاحف فى مظاهراتهم.

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