أخبار عاجلة

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر -
صراع السحاب.. رأس «رونالدو وجيرو» الأكثر تهديفًا في أوروبا -
سرحان: قانون الضرائب ألزم الشركات بالدفع الإلكتروني وعدم قبول «الورقية» -
بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب مدرعة شرطة بقنا

Google+ Print
ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب مدرعة شرطة بقنا ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب مدرعة شرطة بقنا
حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين فى انقلاب مدرعة شرطة بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز الوقف، مما أسفر عن إصابة 9 شرطيين.

وأكد مصدر أمنى أن المصابين هم نقيب مصطفى سمير زكى 27 سنة ضابط نظام وملازم أول عبد العال محمود عبد العال 28 سنة ضابط مباحث، وريان محمود عبد الرحمن أمين شرطة 38 سنة وأحمد على حسين أمين شرطة 30 سنة مركز شرطة دشنا ومحمود أبو المجد محمد 43 سنة خفير نظامى، ومحمود عبد الحميد دردير 22سنة مجند قوات أمن الأقصر وعلى الشربجى إبراهيم 21سنة مجند قوات أمن قنا وأسامة ناصر كمال مجند قوات أمن المنيا، وأيمن سمير أبو المجد مجند قوات أمن قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج وأفاد مصدر طبى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وجميعها إصابات طفيفة، جار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


>- إصابة 9 شرطيين فى انقلاب مدرعة بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365