ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب مدرعة شرطة بقنا

حصل "اليوم السابع" على أسماء المصابين فى انقلاب مدرعة شرطة بالطريق الصحراوى الغربى أمام مركز الوقف، مما أسفر عن إصابة 9 شرطيين.

وأكد مصدر أمنى أن المصابين هم نقيب مصطفى سمير زكى 27 سنة ضابط نظام وملازم أول عبد العال محمود عبد العال 28 سنة ضابط مباحث، وريان محمود عبد الرحمن أمين شرطة 38 سنة وأحمد على حسين أمين شرطة 30 سنة مركز شرطة دشنا ومحمود أبو المجد محمد 43 سنة خفير نظامى، ومحمود عبد الحميد دردير 22سنة مجند قوات أمن الأقصر وعلى الشربجى إبراهيم 21سنة مجند قوات أمن قنا وأسامة ناصر كمال مجند قوات أمن المنيا، وأيمن سمير أبو المجد مجند قوات أمن قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج وأفاد مصدر طبى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة وجميعها إصابات طفيفة، جار تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

- إصابة 9 شرطيين فى انقلاب مدرعة بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا